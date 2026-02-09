ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¡¡¹ñÆâ¡¦³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ëÂÐ¾Ý¡¢2·î12Æü¤Þ¤Ç
ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢2·î4Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå»¥ËÚ2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢»¥ËÚ¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞÇñ¡Ë¤¬26,500±ß¤«¤é¡¢²Æì3Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾¡¼¥ÈÇñ¡Ë¤¬45,900±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï2·î5Æü¤«¤é2027Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¡£½ÐÈ¯Æü¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¸ÂÄê¤ÇºÇÂç6Ëü±ß¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥¤¥¹¥Æ¥¤¥º»¥ËÚ±ØËÌ¸ý¡Ê2Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬5,058±ß¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥å¡¼¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê4Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬8,750±ß¤«¤é¡¢Ì¾Å´¥¤¥óÉÍ¾¾Ä®¡Ê2Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬6,660±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï2·î5Æü¤«¤é2027Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¡£Ê»ÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇÂç3,000±ß¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç8Ëü±ßÊ¬¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò100Ëç¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï3·î1Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡£³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜÀÑ»»¤¹¤ë¡£