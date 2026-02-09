»°ãø·°¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤ÏµÚÂèÅÀ¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢61Ê¬¤Ë¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÌ¤¾¡Íø¡Ê3Ê¬¤±2ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï6»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°ãø¤Ï4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤Ï¡¢»°ãø¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡À£É¾¤Ç¤Ï¡Ö30Ê¬¤Ë»°ãø¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
