¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡Á2·î15Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2026Ç¯2·î9Æü¡Á2·î15Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
À²¤ì¤Æ¤´Â´¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÚÀ±¤Ï30Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ12À±ºÂ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³ºº´±¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Àµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸·½Å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³3Ç¯¤Ï¡¢¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤ÈÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢¼Â¹ÔÎÏ¡¢º¤Æñ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
ÅÚÀ±¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤ÏÂç¹¥Å¾¡£¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤ÏÀ¿¼Â¤Ë¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
うおざ・魚座(2月19日〜3月20日生まれ)
