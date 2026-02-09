¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¤¡×¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ìÆ£Âô¸Þ·î¤Î¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤ó¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤«¤È¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Æ£Âô¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ç¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£Âô¸Þ·î¤ÈµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬2·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÌ¿Í¤ä¤ó¡ª¶¥µ»»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÆ£Âô¡¢µÈÅÄ¤Î¼ÂºÝ¤Î¥«¥Ã¥È
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¢22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î2¿Í¡£É¹¾å¤Ç¤Ï¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ£Âô¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢²¼¤Ï¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿È±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¤³¤Á¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£É¹¾å¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÃíÌÜ¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆ£Âô¤Ï¾åµé¼Ô¸þ¤±¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â»£±Æ»þ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤«¤È¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÃ¯¡¢¤³¤ÎÈþ½÷¡©¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÍÎÉþ¤Î½Ð±é¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ½÷¤¿¤Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉ¹¾å¤È¤ÏÊÌ¿Í¤ä¤ó¡×¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤È¤¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ú¥¢¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
