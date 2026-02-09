Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¡¸µÁêÊý¤Î¸½ºß¤ò¸ì¤ë¡¡¤ª¾Ð¤¤ÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±²óÁÛ¡Ö¤â¤È¤â¤È¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡Ê51¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó»þÂå¤Î¸µ¡¦ÁêÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö2Ãú·ý½Æ¡×ÀîÃ«½¤»Î¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºßÂç³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤È¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ëÌî¡¹Â¼¡£Åö½é¤Ï1992Ç¯¤ËÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È·ëÀ®¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡ÖNGK¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ã¤È½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÅö»þ¡¢2ÃúÌÜ·à¾ì¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£NSC11´ü¤ÎÆ±´üÃç´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃæÀî²È¡¢¤¿¤à¤±¤ó¡¢¿ØÆâ¡ÊÃÒÂ§¡Ë¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍç¤¬Â¿¤á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Öº£¡¢µï¼ò²°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âçºå¤ÎÅÔÅç¤Ç¡£¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤¤µï¼ò²°¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«¿È¤âÂçºå¤Ëµ¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÁêÊý¤Ï1999Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤ËÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ³«Å¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö2¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¡È2¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¿¦¶È¤Ã¤Æ²¿¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Âçºå¤Î»Ò¤Ç¤¹¤«¤éÌ¡ºÍ»Õ¤·¤«Éâ¤«¤Ð¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖµÈËÜ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¼Ò¤Ë2¿Í¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡È¤¹¤ó¤Þ¤»¡Á¤ó¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Á¡É¡×¤ÈÃó¼Ö¾ì¤Î·ÙÈ÷°÷¤Ë¹ð¤²¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ë¼êÃÊ¤Î¤Ê¤¤Åö»þ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¡ÈË¬ÌäµÒ¡É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÍÜÀ®½ê¤Î¥Á¥é¥·¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡Ö¡È¤³¤³Æþ¤ê¡É¸À¤¦¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£