8Æü¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢·§ËÜ4¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡Áªµó ·§ËÜÁªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÆÈÀê¡¡4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥ó¥¶¥¤¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï56.70¡ó
¡Ú·§ËÜ1¶è ÌÚ¸¶Ì»á Áªµó»öÌ³½ê ËüºÐ¡Û
·§ËÜ1¶è¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÌÚ¸¶Ì»á¤¬¸øÌ³¤ÇÃÏ¸µ¤òÉÔºß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥Àï¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¿Í2¿Í¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·§ËÜ2¶è À¾ÌîÂÀÎ¼»á Áªµó»öÌ³½ê ËüºÐ¡Û
·§ËÜ2¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤Æ2²óÌÜ¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÌîÂÀÎ¼»á¤¬¿·¿Í2¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú·§ËÜ3¶è ºäËÜÅ¯»Ö»á Áªµó»öÌ³½ê ËüºÐ¡Û
·§ËÜ3¶è¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¢ºäËÜÅ¯»Ö»á¤¬8´ü¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·§ËÜ4¶è ¶â»Ò¶³Ç·»á Áªµó»öÌ³½ê ËüºÐ¡Û
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢º®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ4¶è¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¶â»Ò¶³Ç·»á¤¬¿·¿Í¤ä¸µ¿¦¤È¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢56.70¡ó¤ÇÁ°²ó¤è¤ê4.64¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£