ÂçÍ§²ÖÎø¡¢±Ô¤¤»ØÅ¦¤Ë¶Ã¤¡ÖÃË±¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö£²¿Í¤°¤é¤¤Í¶¤ï¤ì¤¿¿Í¤¤¤ë¤Ï¤º¡×
½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¡Ê26¡Ë¤¬¡¢8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃË±¿¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡Ø²ÖÎø¤Á¤ã¤óÎÉ¤¤»ÒÎÉ¤¤»Ò¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤À¤±¤É²ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÃË±¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç¥«¥é¥«¥é¤Ê¤Î¡£¥«¥é¥Ã¥«¥é¤ÇÆþ¤ë·ä¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤ËÎø°¦¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤·Ê¹¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ï¤±¡£¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¡ÊÁê¼ê¡ËÍß¤·¤¤¡©¡¡¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£¤¤¤¿¤é¼ÙËâ¡Ä¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¤À¤±¡×¤ÈÂçÍ§¤ÎÎø°¦±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤³2¡¢3Ç¯¤ÏÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Á´Éô¸À¤¦¤è¡©¡¡2¿Í¤°¤é¤¤Í¶¤ï¤ì¤¿¿Í¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¶Ã¤¡¢¤Û¤½¤Ü¤½¤·¤¿À¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£¶¦±é¤·¤¿óîÆ£µþ»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀê¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤ÆÀµ²ò¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ±¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¡È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ÇÍÉ¤ì¤¿¡×À¼¤Ë¡ÖÃÇ¤ê¤¹¤®¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å²ÖÎø¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£35ºÐ¤À¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¯¤¯¡¢2¿ÍÌÜ¤Ê¤Î¤«1¿ÍÌÜ¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÆþ¤ë¤«¤é¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£