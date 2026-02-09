¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¿·±ÇÁü¤¬ÊÆ¸ø³« ¨¡ ¥è¥Ã¥·ー¡¢¥«¥á¥Ã¥¯¤ò¤Ú¤í¤ê
Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤Î¿·±ÇÁü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥¯¥Ã¥ÑJr.¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î·èÀï¤À¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤ー¥¸¡¢¥Ôー¥Á¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¡È¾¡Éé¡É¤ËÄ©¤à¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î¤Û¤«¡¢¥è¥Ã¥·ー¤¬¥«¥á¥Ã¥¯¤ò¤Ú¤í¤ê¤È°û¤ß¹þ¤ß¡¢Íñ¤ò»º¤à¾ìÌÌ¤â¡£
¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡¢¥²ー¥à¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á°ºî¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÏÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ13.6²¯¥É¥ëÄ¶¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥á¥ì¥À¥ó¥É¥ê¤ÈÇ¤Å·Æ²¤ÎµÜËÜ ÌÐ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤ÈÇ¤Å·Æ²¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤¬Á´À¤³¦ÇÛµë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ûー¥ô¥¡¥¹¡õ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥§¥ì¥Ë¥Ã¥¯¡¢µÓËÜ¤Ï¥Þ¥·¥åー¡¦¥Õ¥©ー¥²¥ë¤¬Â³Åê¤·¡¢²»³Ú¤â¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¿¥¤¥éー¤¬ºÆ¤ÓÃ´Åö¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ï2026Ç¯4·î24Æü¡¢ÆüËÜ¸ø³«¡£
