Prime Video¡¢¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026¡Ù¤Î4»î¹ç¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡¡Prime Video¤Ï9Æü¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËµÜºê¤Ç¹Ô¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 µÜºê¡Ù¤È¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦ÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²°¡Ù¤Î·×4»î¹ç¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026 Ì¾¸Å²°¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡¢ß·Â¼Âó°ì»á¤¬¸½Ìò°úÂà¸å½é¤È¤Ê¤ë²òÀâ¤È¤·¤Æ¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026 Ì¾¸Å²°¡Ù¤Î2»î¹ç¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026 µÜºê¡Ù¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê»þÂå¡¦´ÆÆÄ»þÂåÄÌ»»16²ó¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¹©Æ£¸ø¹¯»á¤¬²òÀâ¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢NPB»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä»³ËÜ¾»»á¡¢2013Ç¯¡¢2017Ç¯¤ÎWBC¡¢2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼ÃæÅÄæÆ»á¤¬²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òWBC¤Ç¤Î¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿ÄÔÈ¯É§»á¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤»á¤¬Ì³¤á¡¢¼Â¶·¤Ï¶áÆ£Í´»Ê»á¤¬Ã´Åö¡£
¡¡¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026 Ì¾¸Å²°¡Ù¤Ï¡¢ß·Â¼»á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆâÌî¼ê½é¤ÎÆüËÜ¿ÍMLB¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Î°¦¾Î¤Ç2006Ç¯¡¢2009Ç¯¤ÎWBC¤Ç³èÌö¤·¤¿¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤¬²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÄÔÈ¯É§»á¡¢2006Ç¯WBCÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤»á¡¢»³ËÜÇë»Ò»á¤¬Ì³¤á¡¢¼Â¶·¤ÏÂÎ©À¶µª»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£