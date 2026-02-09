205´üÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤ä²áµî¤Î°ø±ï¤Î¹ÔÊý¤Ï...ÌÚÂ¼ÂóºÈ±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¤Î½ªÃåÅÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½¸ÂçÀ®¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×
·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ±é¤¸¤ëµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤äÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤¤¤¦»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¤¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
2020Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÂè1ÃÆ¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Î2ºîÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ...¤È²ó¤ò½Å¤Í¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤Ï2Éôºî¤Ç¤Î±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ°ÊÔ¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¡£¸µÃ¶¤«¤é¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖNetflix½µ´ÖTOP10(±Ç²è)¡×(12·î29Æü¡Á1·î4Æü)¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¢£¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥é¥à¤Ï¤³¤Á¤é
2·î13Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ -¶µ¾ì 0-¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë2·î20Æü(¶â)¤Ë¤Ï´°·ëºî¤È¤Ê¤ë¸åÊÔ¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¤é¡¢205´üÀ¸¤¬ËÂ¤°Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ
¾¯¤·¤Î°Û¾ï¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤Îà¤Þ¤ì¤Ê´Ñ»¡´ã¤È·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤Î¹Ý¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢²áµî¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â±³¤ò¤Ä¤¯¼Ô¡¢¿´¤Î¼å¤µ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¤Ê¤É¡¢"Ë¡¤ÎÈÖ¿Í"¤È¤Ê¤ë·Ù»¡´±¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»ØÆ³¤Ç¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿É÷´Ö¡£
·ö²Þº»ÂÁ¤òµ¯¤³¤·¤¿ÌçÅÄ(¹Ë·¼±Ê)¤ÈÌðÂå(º´Æ£¾¡Íø¡¦timelesz)¤ä¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤ÇÀ®ÀÓ¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦À±Ã«(óîÆ£µþ»Ò)¤ÈÀÐ¹õ(±º¾åÚð¼þ)¤é¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬±²´¬¤¯"205´ü"¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤Ç¤â¸·¤·¤µ¤Ï·òºß¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë"Î¢¤Î´é"¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ãÄÐ(ÃæÂ¼Áó)¤ÈÅÏÉô(Ãö¼íÁóÌï¡¦KEY TO LIT)¤¬Áø¶ø¤·¤¿¸òÈÖ¸¦½¤Ãæ¤ÎÄÌ¤êËâ»ö·ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÀ¤Ç¤Î¤Î¤¾¤¤ä½ÆÃÆ¤ÎÅðÆñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ëÃæ¡¢É÷´Ö¤ÎÄÉµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÎòÂå¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶§°ÈÈ¡¦½½ºê¤ÎÆ°µ¡¤È¤Ï
¤½¤ó¤Ê¹»Æâ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢205´ü¤ÎÀ¸ÅÌÆâ¤ËÀø¤à¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËÇ÷¤êÍè¤ë½ÉÅ¨¡¦½½ºê(¿¹»³Ì¤ÐÔ)¤Î¶¼°Ò¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¶µ¾ì¶¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¾×·â¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¡Ö¶µ¾ì 0¡×¤Ç½ù¡¹¤Ë¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢½½ºê¤¬¿·¿Í·º»ö¡¦±óÌî(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÌ¿¤ÈÉ÷´Ö¤Î±¦ÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿±«¤Î²°¾å¤Ç¤Î»´·à¡£
¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¤¬±é¤¸¤¿198´üÀ¸¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤¬±é¤¸¤¿200´üÀ¸¡¢¤µ¤é¤ËÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤é¤Ë¤è¤ëÉ÷´ÖÆ»¾ìÌç²¼À¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¤Î"¶µ¤¨»Ò"¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢½½ºê¤ÎÆ°µ¡¤¬ËåÍí¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë½½ºê¤ÎËå¡¦¼ÓÍå(¼ñÎ¤)¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£É÷´Ö¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤ë...½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä½½ºê¤È¤Î°ø±ï¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¡£É÷´Ö¤Ë¤è¤ë±Ô¤¤ÄÉµÚ¤ÏÂ³¤¡¢¿¿Æé(Ãæ»³æÆµ®)¤ÈÆ¶¸ý(ÂçÍ§²ÖÎø)¤ÈÌÚ²¼(Âç¸¶Í¥Çµ)¤Ë¤è¤ëÎø¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤ä¡¢Ëå¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë½éÂô(°æ·å¹°·Ã)¡¢²¿¤ä¤é²ø¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë»á¸¶(ÁÒÍªµ®)¤Ê¤É¡¢°ìÇÈÍð¤âÆóÇÈÍð¤âµ¯¤¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢É÷´Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë200´ü¤ÎÈæ²Å(¿ùÌîÍÚÎ¼)¤éÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢205´ü¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç²¿¤«¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÉ÷´Ö¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤àÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRequiem¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊÉûÂê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É÷´Ö¤Ë°ÂÂ©¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«...°ø±ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·èÃå¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¼ç±é¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢205´üÀ¸¤ÎÌÌ¡¹¡¢ºÆ½¸·ë¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿É÷´Ö¤ÎÊª¸ì¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
¡Ö¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡×¤Î±Ç²è¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
ÇÛ¿®¡¦±Ç²è¾ðÊó
±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×
2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
½Ð±é¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢ã·Æ£µþ»Ò¡¢ÁÒÍªµ®¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢ÃæÂ¼Áó ¤Û¤«
±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)¤è¤ê·à¾ì¸ø³«
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø