¾ÆÆù4¼ï¡¦°û¤ßÊüÂê¡¦¥¥à¥Á&¥µ¥ó¥Á¥å¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2,178±ß¡×¡¡¾ÆÆùÅ¹¤¬¿·¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä
¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö°Â³ÚÄâµµÍÅ¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¤è¤êÊ¿Æü¸ÂÄê¤ÎµµÍ¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥ë¥Ó¡¢ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¡¢µí¥Û¥ë¥â¥ó¡¢·Ü¤â¤â¤Î¾ÆÆù4¼ïÎà¤È¥¥à¥Á¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¢¤µ¤é¤Ë°û¤ßÊüÂê¤¬¤Ä¤¤¤ÆÀÇ¹þ2,178±ß¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê2000±ß°Ê¾å¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢°Â³ÚÄâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÄêÈÖÉô°Ì¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£500±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ØÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ÚµµÍÅ¹¸ÂÄê¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Û
»éËÃÃíÆþÆù¤ä·ëÃåÆù¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¤äÌîºÚ¤â¤¹¤Ù¤Æ»ºÃÏ¤äÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¡¢Äó¶¡¡£²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¾¦ÉÊÌ¾
µµÍÅ¹¸ÂÄê¡¡¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È
¢¡ÆâÍÆ
¾ÆÆù4¼ï200g¡¿¥¥à¥Á¡¿¥µ¥ó¥Á¥å¡¿120Ê¬°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡ÊL.O¡¡20Ê¬Á°¡Ë
¢¡²Á³Ê
ÀÇ¹þ2,178±ß
¢¨¡Ü500±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë°û¤ßÊüÂê¤ËÊÑ¹¹²Ä
¢¡¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯2·î12¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊ¿Æü¸ÂÄê
¢¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
°Â³ÚÄâ µµÍÅ¹
¢¡È÷¹Í
¡¦°ì¿Í¤«¤éÃíÊ¸²ÄÇ½
¡¦Á´°÷Æ±°ì¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¸¶Â§¤À¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¡¦Ç¥ÉØ¡¦Ì¤À®Ç¯¼Ô¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬°û¤á¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿Í¿ôÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë