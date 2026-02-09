AMAKUNI¤Î¥®¥ã¥ë¡ß¥×¥é¥â¡ÖGALHolic¡×Âè2ÃÆ¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×¤¬2·î9Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚGALHolic ¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡Û 8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§7,880±ß
¡¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Â¤·Á¥áー¥«ー¡ÖAMAKUNI¡×¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖGALHolic¡×Âè2ÃÆ¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×¤ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ý¥¹¥È¥Û¥Óー¸üÌÚÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï8·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï7,880±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤·¤ã¤·¤ã¤»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ê¡È¥®¥ã¥ë¸åÇÚ¡É¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ö¥ëー¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¥µ¥á¥â¥Áー¥Õ¤Î¾®Êª¤È¤«¥µー¥Õ¥¡ー¥®¥ã¥ë´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¿¿²Æ¥®¥ã¥ë¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËËþ¥Ü¥Ç¥£¤ÏÁ´¿È¥Õ¥ë²ÄÆ°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï10¼ï¡¢¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï12¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥á¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤ä¡¢µÓÉô³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
