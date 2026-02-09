2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¤Ï¡È¤´¼«°¦¡É¤¬¾ÇÅÀ¤Ë ¥«¥«¥ª¹âÆ¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³°Ê³°¡×¤ä¡Ö¹ñ»º¡×Áý²Ã
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥«¥ªÆ¦¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢É´²ßÅ¹³Æ¼Ò¤Ï¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤È¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶¯²½¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¸ÂÄêÉÊ¤òÅêÆþ¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¼êºî¤ê¼ûÍ×¤â´µ¯¤¹¤ë¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢³Æ¼Ò¤Ï¡Ö¤´¼«°¦¡×¼ûÍ×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÈÎÂ¥ºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¼«Ê¬ÍÑÅÓ¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤±¤ó°ú
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÏµÁÍý¥Á¥ç¥³Ê¸²½¤¬¿êÂà¤¹¤ë°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ø¥Á¥ç¥³¤òÂ£¤ë½¬´·¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÍÑÅÓ¤¬Áý¤¨¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤Ç²È·×ËÉ±Ò°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤Ï¹â¤¤¡£
É´²ßÅ¹³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢EC¤ÎÍ½Ìó»þ´ü¤òÁá¤á¡¢ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¸ÂÄêÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3000±ßÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó°Ê²¼¤«¤é1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â²Á³ÊÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£Â¾¤ÎºÅ»ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍèÅ¹ÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á³Æ¼Ò¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½¼¼Â¤ä¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ÇÍèÅ¹Í¶Ã×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
EC¤ÈÅ¹Æ¬¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ËÅØ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¿Ä¹·¹¸þ¤À¡£¤½¤´¤¦Ž¥À¾Éð¤Ï25Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¤¦¤Á¡¢EC¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë1·îÃæ¤ÎÇä¾å¹½À®Èæ¤¬5Ç¯Á°¤Î1³ä¤«¤é3³ä¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¶¯²½¤ÇµÒÃ±²Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²(8Å¹ÊÞ)¤â5Ç¯Á°¤ËÈæ¤ÙÌó8%¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1·îÃæ¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤Ç¹âÃ±²ÁÉÊ¤ä¸ÂÄêÉÊ¤¬Æ°¤¯¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑÅÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×(¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°Éô¥Õ¡¼¥ÉÃ´Åö¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¤Î¿ùÅÄÂç¼ù»á)¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢º£Ç¯¤Ï¥«¥«¥ª¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¤ò¿Þ¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤´¤¦Ž¥À¾Éð9Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡¢¥Á¥ç¥³°Ê³°¤«¡×¤ò·Ç¤²¡¢2·î15Æü¤Þ¤Ç½ç¼¡¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥°¥ß¤Ê¤É¡¢¥Á¥ç¥³°Ê³°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ°Ç¯¤«¤é2ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£25Ç¯¤Ë¥Á¥ç¥³°Ê³°¤Î²Û»Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Èæ4ÇÜ¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥â¥«¥Ö¥ë¡×¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó°Æ
½é½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥â¥«¥Ö¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈùÊ´ºÕ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤È¿¢ÊªÌý»é¤Çºî¤Ã¤¿Ìµ¹¤¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤È¡¢Æ¦¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×(Æ±¼Ò)¡£¥³¥¹¥¿¥ê¥«»º¤È¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢»ºÆ¦¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¢¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë²ñ¤¨¤ë¡È¿ä¤·³è¡É
¾¾²°¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»ºÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÁ°Ç¯¤«¤é3³äÁý¤ä¤·¡¢ÆüËÜ¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤È¼Â±éÈÎÇä¤ò²áµîºÇ¹â¤Î23¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÁý¤ä¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£
¶äºÂ¤Î¡ÈÃÏ¤ÎÍø¡É¤òÀ¸¤«¤¹½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ëÍ½ÌóÀ©¤Î¥Ç¥»¡¼¥ë¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÃ±²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£Ê¿À¥¾Í»Ò»á(¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥í¡¼¥Ö)¤Ë¤è¤ë¡Ö¥à¥Ë¥å¥«¥«¥ª¡×¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¡¢ÀÇ¹þ1Ëü8700±ß¡£¾¾²°¶äºÂ¿©ÉÊÉô¿©ÉÊÆó²ÝMDÃ´Åö¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î¾®ÀôæÆ»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë²ñ¤¨¤ë¡È¿ä¤·³è¡ÉÍ×ÁÇ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆËèÇ¯¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£Åö¼Ò¤é¤·¤¤´ë²è¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò´µ¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥®¥Õ¥È¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¤ª²Û»Ò¥¯¥é¥Ö´Ì¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉ´²ßÅ¹¤Ë¼¡¤°¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¡É¤ò·Ç¤²¡¢Æó¶Ë²½ÂÐ±þ¡¢Â¨¿©´ÊÊØ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÄó°Æ¡¢ÃÏ°èŽ¥¸ÄÅ¹Í¿·ïÂÐ±þ¤ò¼´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£Á°Ç¯¤è¤ê¤â¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤òÌó1³äÁý¤ä¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤äµÒÁØ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁªÄê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×180Å¹ÊÞŽ¥180ÄÌ¤ê¤ÎÇä¤ê¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¡¢1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¶â³Û¤Ï20Ç¯Èæ¤Ç40%Áý²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¼«²È¼ûÍ×¤òÃæ¿´¤Ë¹ØÇã°ÕÍß¤Î¹â¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£¸å¤â»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×(¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²)¡£¢¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¼êºî¤ê¼ûÍ×¤ò´µ¯
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¡Ò¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Þ¥ó ¥ô¥¡¥Ë¡¼¥æ¡Ó
Î®ÄÌ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ëŽ¥¥¨¥ë¥á¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥ÜÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Þ¥ó ¥ô¥¡¥Ë¡¼¥æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¡£Á´3¼ï¡£
ÀìÌçÅ¹ÉÊ¼Á¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥¬¡¼¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É²Ý¤Î»³¸ýÞ«Ìé»á)¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÈÎ¤ò¤á¤¶¤¹¡£
ÌÀ¼£¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¼êºî¤ê¼ûÍ×¤ò´µ¯(·ÊÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»/(C)¡Ç26SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663985)
ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤êÄó°Æ¤âÀ¹¤ó¤À¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤¤¤Á¤´¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÌÀ¼£¤Ï¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò3Ëç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ç¥³·¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÀáÌó»Ö¸þ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éSNS±Ç¤¨¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£