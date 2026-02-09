½Õ¥×¥ì¤Ï¡Ö#¥ª¥¤¥ë¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤¤¯Å¸¼¨/È¯Çä30¼þÇ¯¡ÖBOSCO¡×¤Î²ÁÃÍÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥³¥í¥âÂØ¤¨¡×¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ø´ÊÊØÄ´Íý¤òÄó°Æ¡ÚÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ªG¡Û
ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö2026Ç¯ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×½Õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö#¥ª¥¤¥ë¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¡Ö¿©ÍÑÌý¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ø¤â¤Ã¤È¡Ù¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥æ¡¼¥¹(²ÈÄíÍÑ)¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖBOSCO(¥Ü¥¹¥³)¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆüÀ¶¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤È¤Î°ã¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¾Ò²ð¤ä¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ÎÅ¸¼¨¤ËÂç¤¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ä¤¤¤¿¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ä¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤É»È¤¦¡Ö¥³¥í¥âÂØ¤¨¡×¤ä²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ë¥â¥ó¥Ç¥ì¥·¥×¡×¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë´ÊÊØÄ´Íý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¹¥³¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥°¥í¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤ò»î¿©¤ò´Þ¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢²ÈÄíÍÑ¿©ÍÑÌý»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿3¤Ä¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö#¥ª¥¤¥ë¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤´Äó°Æ¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¹ØÆþÂ¥¿Ê ¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎºÆÈ¯¿®¡×¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¼ûÍ×¤ò´µ¯ ¤³¤áÌý¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿»Æ©¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤¯!¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÈÎÂ¥´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÍÈ¤²¤â¤Î¤Î¡Ö¥³¥í¥âÂØ¤¨¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë°áÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÈ¤²¤â¤Î¤Ë¤â¥³¥í¥â¤Ç½Ü¤ÈºÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£
½Õ¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¥Ø¥ë¥·¡¼¥¯¥ê¥¢¡×¤Ç¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯°á¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤ò¡¢²Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¡×¤Ç·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Î¤½¤¦¤á¤óÍÈ¤²¤ò¡¢½©¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶MCT¥ê¥»¥Ã¥¿¡×¤Ç¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯ÍÈ¤²¤ò¡¢Åß¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¥¥ã¥Î¡¼¥é&¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤ÇÇò¿Èµû¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥óÊ´ÍÈ¤²¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤´¤Þ¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¡×(»°Åç¿©ÉÊ)¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Ö¤Ö¤¢¤é¤ì¤Ê¤É¤ò°á¤Ë»È¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÇÍÈ¤²¤¿¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤½¤¦¤á¤ó¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡¢¤æ¤«¤ê¹á¤ë¤È¤êÅ·¤Ï»î¿©¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¡Ò¥ª¥¤¥ë¤È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÄÒ¤±¹þ¤ß´ÊÊØÄ´Íý¡¢¿©ºà»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¥¢¥ë¥â¥ó¥Ç¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¡Ó
¥ª¥¤¥ë¤È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÄÒ¤±¹þ¤ß´ÊÊØÄ´Íý¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±Ž¥¼ê·Ú¤Ê¤Ò¤È¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ºà¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁÊµá¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É´ÊÊØ²½»Ö¸þ¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢ÀáÌó¤ä¼êºî¤ê´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤´¤ÞÌý¤ËÆù¤òÄÒ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤Þ¤°¤í¤ÎÀÖ¿È¤ò¡ÖBOSCO¡×¤ËÄÒ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¸ú²Ì¤ä¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç(¥¢¥ë¥â¥ó¥Ç)¡¢¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¢¥ë¥â¥ó¥Ç¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÊµá¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î30Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î´Ö¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¿ä°Ü¤ò¥°¥é¥Õ¤ÇÉ½¤·¤¿¡£»ÀÁÇ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤Í¢Á÷¤Ê¤É¡¢¸¶ÎÁ¤«¤éÀ½ÉÊ²½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿À¸»ºŽ¥ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£¿·È¯Çä¤Î¡ÖÆüÀ¶¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó(EV)¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤È¡ÖBOSCO¡×EV¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤¿¡£
¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¥¤¥ë¤È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÄÒ¤±¹þ¤ß´ÊÊØÄ´Íý¤ä¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýŽ¥BOSCO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÁÊµá¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤É
»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤³¤áÌý¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¤³¤áÌý¤´¤È¤Î¼ûÍ×´µ¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ç¤³¤áÌý¤Î»ÈÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¥é¥¤¥ÈÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÁØ¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¥×¥é¥¹¡×¤Ç·ò¹¯¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¡×¤ÎÂçÍÆÎÌ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¿©»È¤¤¤Ç¤âÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ëÌý¤È¿Ý¤¬ÊÆÍ³Íè¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÆüÀ¶¤³¤áÌý¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖßäÀù¤´¤Þ¡×¤ò»È¤Ã¤¿ËÀËÀ·ÜÉ÷À¸½Õ´¬¤¤Î»î¿©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯Á°¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÆüÀ¶¤¦¤Þ¿æ¤¤³¤áÌý¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ò¤È¹©É×¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤´ÈÓ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤âÄó°Æ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢MCT¥ª¥¤¥ë¤Î»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ç§ÃÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ØÆþÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Ú¤·¤ÆÁé¤»¤¿¤¤¡Ö¤æ¤ë·ò¹¯ÁØ¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÆüÀ¶MCT¥ª¥¤¥ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
