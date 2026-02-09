¡ÈÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¡É¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈÆ±»öÌ³½ê¤Ë¡¡Wanna One½Ð¿È¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤ÈºÆ·ÀÌó
ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤¬¡¢¸½½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£¸å¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤Ï2·î9Æü¡¢¡ÖÇÐÍ¥¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤È¡¢¿®Íê¤È¿®ÍÑ¤ò´ðÈ×¤ËÌÊÌ©¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢ºÆ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤¬¡¢º£¸å¤âÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¡¢µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È!?
¡¦¥½¥ó¥¦¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä2·î6Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥«¥Õ¥§¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¤éºÆ·ÀÌó¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇº¤ß¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢¤Þ¤À°ì½ï¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¿·¤·¤¤Áã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÁã¤Ç¡¢ÁãÎ©¤Á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¿´¶¯¤¯¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡È°Ö¤á¡É¡Ê¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¡Ë¤Î±þ±ç¤È°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤ÏÆ±»öÌ³½ê½êÂ°¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤é¤È°ú¤Â³¤Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Wanna One½Ð¿È¤Î¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø½½È¬¤Î½Ö´Ö¡Ù¤Ç¡¢¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ê¥¢¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢±Ç²è¡Ø¥½¥¦¥ë¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø2¿Í¤ÎÎø¤Ï¾ì¹ç¤Î¿ô¡Ù¡ØÎÏ¤Î¶¯¤¤½÷ ¥«¥ó¡¦¥Ê¥à¥¹¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ø¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥¤¥ó¡¦¥é¥Ö¡Ù¤Ç±é·à¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤òÉñÂæ¤Ø¤È¹¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¤Ï3·î7Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦Éð´Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖONG LAND¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
