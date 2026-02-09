¡ÚWBC¡Û¡ÖºÇ¶¯¤ÎÆüËÜ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×ÂçÃ«¤È°ì¾¡°ìÇÔ¤Î´Ú¹ñÅê¼ê¤¬ÂÎ´¶¤·¤¿¡È°Û¼¡¸µ¤Î°µ¡É¡Ö·å°ã¤¤¤À¡×
¡Öµå¤¬´Å¤¯Æþ¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡×
´Ú¹ñÂåÉ½¡È¹ñÆâÁÈ¥¨¡¼¥¹¡É¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£º£²ó¤ÎWBC¤ÇºÇ¤âÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤ÏÆüËÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤ÎÁ°¤ÇÂçÃÀ¤Ê»Ñ¸«¤»¤¿½÷Í¥
¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¾¡Éé¤À¡£¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤Ï²áµî2ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö°µÇ÷´¶¡×¤òº£¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
2·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢2026Ç¯WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï30¿ÍÃæ15¿Í¤¬Åê¼ê¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á12¿Í¤¬¹ñÆâÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î12¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡¢ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º½êÂ°¤Î¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤À¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥ëÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï12¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.90¤òµÏ¿¤·¡¢ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÀï¤È¥Á¥§¥³Àï¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢·×2¥¤¥Ë¥ó¥°3¼ºÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢²ù¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£Âç²ñ¤Ï¡¢Àã¿«¤ò´ü¤¹ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò±£¤µ¤º¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏWBCºÇÂ¿Í¥¾¡¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Âç²ñ¤âÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤Ï¡ÖºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡£¶¯¹ë¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤³¤½¼«¿®¤â¤Ä¤¯¤·¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤â¤·ÆüËÜÀï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤ÏÂçÃ«¤È2ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯WBC¤Ç¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢1Ç¯¸å¤ÎMLB¥½¥¦¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î2ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤òË¾¤àËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢ÂçÃ«¤¬Êü¤ÄÆÈÆÃ¤Î°µ¤Ë¤ÏÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¡Öµå¤¬´Å¤¯Æþ¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬·å°ã¤¤¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¶¯¤¯µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤¬¡¢ºÆ¤ÓWBC¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£ÆüËÜÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤È¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤ÈÂçÃ«¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¾¡Éé¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£