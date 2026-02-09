¡Ú³¡ÎÏ²°¡ÛÇØ»é¡ßÀ¸Õª¤Î¿·ºî¡ÖÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
Á´¹ñ¤Ë175Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï¡¢2·î12Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¾¦ÉÊ¡ÖÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¡ÒÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ó
ÊÂ¡§1,078±ß
Âç¡§1,232±ß
ÆùÁý¤·¡§1,320±ß
ÆùÁý¤·¡¦Âç¡§1,474±ß
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¥í¥´
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇØ»é¤ò²Ã¤¨¡¢À¸Õª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤¿±öÌ£¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¡£¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÃæÂÀÌÍ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÇØ»é¤Î¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÈ½¤ÎÆÚ¥Ð¥é¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÀ¸Õª¤Î»Ý¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¾ßÌýÄÒ¤±¤Î¤ª¤«¤ºÀ¸Õª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£°ì¸ý¤´¤È¤Ë¡¢À¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡ÖÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£
Æó¾ò±ØÁ°Å¹¡¢Å·ÍýÅ¹¡¢ËÌÃ«Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²Æì¥é¥¤¥«¥àÅ¹¡£
¡Ú²èÁü(4ÅÀ)¤ò¸«¤ë¡Û¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦ËÌÇòÀî¤Ç1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ175Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ù³°·¿Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¾Æ¤¤á¤·¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£