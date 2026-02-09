¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Û¥Ó40¡×¥Öー¥¹¤Î¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¾Ò²ð¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ê¤É¤Î¥áー¥«ー¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹çÆ±´ë¶È¥Öー¥¹¡ÖWONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40¡×¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥Öー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¥¨¥ê¥¢¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×´ØÏ¢¤Î¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖWONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40¡×¥Öー¥¹
¡¡¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー～¤¢¤³¤¬¤ì¤Î·Ê¿§～¡×¡£ÀÄ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥²ー¥àÆâ¥¤¥é¥¹¥È¤òÃé¼Â¤ËÎ©ÂÎ²½¡£¥É¥ì¥¹¤ÏÆóÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ìー¥¹ÃÏ¤Î½À¤é¤«¤¤¼Á´¶¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½¾ð¤ÏÍ¥¤·¤¤Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÇö¹¬¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤Î¿·¤¿¤ÊÎÉ¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー～¤¢¤³¤¬¤ì¤Î·Ê¿§～¡Û
¡¡¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤ÎÎÙ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡ÉéÉþ»Ñ¤Î¡Ö¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡×¡£¥ìー¥¹Á°¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥°¥íー¥Ö¤ò¤Ï¤á¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¡£¤Ê¤Ó¤¯È±¤ÎÌÓ¤È¥Ï¥Á¥Þ¥¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤¬Þý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½¾ð¤âµ¤ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÏ²Â®¤ÎÇò¤¤°ðºÊ¡É¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤È¡¢¾®ÊÁ¤Ê»Ñ¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿¡¢1¤Ä¤Ç2ÅÙÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡Û
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ä¾¡ÉéÉþ»Ñ¤Î¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤äÌ¤ÅÉÁõ¤Î¸¶·¿¤Ê¤É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯Çä»þ´üÌ¤Äê¤Î¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£¸å¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ú¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×～¥¥»¥¤ÎÇòÀ±～¡Û ¡ÚPOP UP PARADE ¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー L size¡Û ¡ÚPOP UP PARADE ¥Í¥ª¥æ¥Ë¥ô¥¡ー¥¹ L size¡Û ¡Ú¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡Û ¡Ú[ÍÏ¤±¤Ê¤¤º½Åü²Û»Ò]¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Á¥ã¥ó¡Û ¡Ú¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥é¡Û ¡Ú¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡Û ¡Ú¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ìー¥à¡Û ¡Ú¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¾¡Íø¥Ýー¥ºVer.¡Û
(C) Cygames¡¤ Inc.