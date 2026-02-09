º£Æü9ÆüÄ«¤Î¶áµ¦¤Ï¹¤¯É¹ÅÀ²¼¡¡ÌÀÆü10ÆüÄ«¤âÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤ËÃí°Õ
º£Æü9Æü¸áÁ°¤Î¶áµ¦¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½ê¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü10ÆüÄ«¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£Æü9Æü¤Î¸á¸å¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ÎÀã¤Ï¼¡Âè¤Ë¤ä¤ß¡¢½ù¡¹¤Ë¶áµ¦Á´ÈÌ¤ËÀ²¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü10Æü¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢Ìë¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü9ÆüÄ«¤Î¶áµ¦¤Ï¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¡¡ÀÑÀãÁý¤¨¤¿½ê¤â
º£Æü9ÆüÄ«¤Î¶áµ¦¤Ï¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥À¥¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¸áÁ°Ãæ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå-1.7¡î¡¢¿À¸Í-1.8¡î¡¢ÆàÎÉ-3.4¡î¡£¤¤¤º¤ì¤â¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ç¡¢Ä¬Ì¨(ÏÂ²Î»³)¤Ê¤É¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ç¤âºÇÄãµ¤²¹¤¬-0.3¡î¤È¤Ê¤ê¡¢0¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áµ¦¤ÇºÇ¤âÎä¤¨¤¿¤Î¤Ï»°ÅÄ(Ê¼¸Ë)¤Ç¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï-8.8¡î¤Ç¤·¤¿¡£
º£Æü9Æü¡¡ËÌÉô¤ÎÀã¤Ï¼¡Âè¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÀ²¤ì´Ö¹¤¬¤ë
º£Æü9Æü¤Î¸á¸å¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬À¾¤«¤é´Ë¤ß¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¼å¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀã¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡Âè¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢À²¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦À¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤«¤é¶áµ¦Á´ÂÎ¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü9Æü¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå¡¦¿À¸Í¤Ç7¡î¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¤Ï6¡î¡¢ÂçÄÅ5¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ºòÆü8Æü¤è¤ê5ÅÙÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤âÌýÃÇ¤»¤º¡¢ËüÁ´¤ÎËÉ´¨¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü10ÆüÄ«¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß
ÌÀÆü10ÆüÄ«¤Î¶áµ¦¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ï¼å¤Þ¤ë¤â¤Î¤ÎÊü¼ÍÎäµÑ¸ú²Ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢º£Æü9ÆüÄ«¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¤Ï¡¢ÌÀÆü10ÆüÄ«¤âÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Ë²¬(Ê¼¸Ë)¤Ï¡¢º£Ä«¤è¤ê1¡îÄã¤¤-5¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àã¤¬²ò¤±¤ÆÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢Åà·ë¤Ë¤è¤êÏ©ÌÌ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü10Æü¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãëº¢¤«¤é±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤ÏÆîÉô¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢ÃæÉô¡¦ËÌÉô¤â½ê¡¹¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÅ·µ¤¤¬¤â¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ê¤¬¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É»±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï©ÌÌÅà·ë¡¡ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ï?
Àã¤¬²ò¤±¤ÆÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤«½ê¤Ç¤¹¡£
(1)¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Â¾¤Î½ê¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
(2)¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¶á¤Å¤¯Á°¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(4)Æü±¢¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤È¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ê¤É¡¢Æü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
