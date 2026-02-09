½°±¡Áª³«É¼·ë²Ì¡¡»³·Á¸©Æâ£³¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÆÈÀê¡¡¿·¿Í¡¦±óÆ£»á¤Ï9ÆüÄ«ÄÔÎ©¤Á
¸©1¶è¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬10Ëü6063É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê8ÆüÌë¡¦»³·Á»Ô¡Ë
¼«Ì±ÅÞ¡¦±óÆ£´²ÌÀ»á¡Ö´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÉ¬¤º¤ä¹ñÀ¯¤ËÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î»³·Á¤òÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê8ÆüÌë¡¦ÊÆÂô»Ô¡Ë
¡Ú¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ·ûÏÂ»á¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¡¢¿©¤Î»º¶È¤¬¤µ¤é¤Ë²Ô¤²¤ë»º¶È¤Ë¤Ê¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¡¢»³·Á¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕÅØÎÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¸©3¶è¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬9Ëü730É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê8ÆüÌë¡¦Äá²¬»Ô¡Ë
¼«Ì±ÅÞ¡¦²ÃÆ£°¾»Ò»á¡Ö»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢Æ¯¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤È³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢»³·Á¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï60¡¦78¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¤ò0.04¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê9ÆüÄ«¡¦»³·Á»Ô¡Ë
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©1¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢9ÆüÄ«7»þÈ¾¤´¤í¤«¤é»³·Á»ÔÆâ¤ÇÄÔÎ©¤Á¤·¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦±óÆ£´²ÌÀ»á¡Ö3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¿²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÍøÌÀ¤µ¤ó¤âÄÔÎ©¤Á¤ò½Å¤Í¤¿¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·±óÆ£´²ÌÀ»á¡Ö»ä¤â¤³¤³¤ÇÄÔÎ©¤Á¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë´é¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×