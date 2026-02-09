³°¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ö°ËÀª³¤Ï·¡×¤ÈÉ½µ¤·ÈÎÇä¡¡·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿»ØÅ¦
»°½Å¸©¤Ï6Æü¡¢°ËÀª»ÖËà¤ß¤ä¤²¥»¥ó¥¿¡¼²¦¾¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¥µ¥³¥¦¿©ÉÊ¡×¤¬³°¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶»ºÃÏ¤òÉ½¼¨¤»¤º°ËÀª³¤Ï·¤ÈÉ½µ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Ë¸©Ì±¤«¤é¸©¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»°½Å¸©¤¬µîÇ¯10·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ°ËÀª»ÖËà¤ß¤ä¤²¥»¥ó¥¿¡¼²¦¾¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÎ©Æþ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤íÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥µ¥³¥¦¿©ÉÊ¡×¤Ï¡¢°ËÀª»Ô¤È¾¾ºå»Ô¤Î¸©Æâ2Å¹ÊÞ¤ÇÎäÅà¤Î³°¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶»ºÃÏ¤òÉ½¼¨¤»¤º¡Ö°ËÀª³¤Ï·¡×¤ÈÉ½µ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ä»±©ËÜÅ¹¤ò²Ã¤¨¤¿¸©Æâ3Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¿©Æ²¤Ç³°¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö°ËÀª³¤Ï·¡×¤ÈÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿©Æ²Æâ¤Ë¡ÖÄ»±©¤Î°ËÀª³¤Ï·¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¼¨¤·ÃÏ¾ì»º¤Î°ËÀª³¤Ï·¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¹ç·×¤ÇÌó3200Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©Æ²¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â2020Ç¯¤Î4·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬2014Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼É½¼¨¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ»º¤Î¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ß¥Ê¥ß¥¤¥»¥¨¥Ó¡Ë¤ò¥¤¥»¥¨¥Ó¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Â¦¤Ï¡Ö³°¹ñ»º¤Î¥¤¥»¥¨¥Ó¤ò°ËÀª³¤Ï·¤È½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤È¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Î°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥³¥¦¿©ÉÊ¡×¤ËÂÐ¤·¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¼þÃÎ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¸©¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
