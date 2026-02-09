¥Ý¥ë¥·¥§911GT3RS¤ò·Ú¤¯Î¿²ï¤¹¤ë½ÓÂ¡¡¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¡Èô¤ÓÀÚ¤ê¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤ë¹ÅÇÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¡ª
Çí¤½Ð¤·¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¹âÀÇ½
Âµ¥±±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡Ù¤Ë»î¾è¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈô¤ÓÀÚ¤ê¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤ë¹ÅÇÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¡ª¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¡Á´131Ëç
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ØMC20¡Ù¡¢¡ØMC¥×¡¼¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎGT¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢GT2¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡á¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¼ÖÎ¾¤À¡£
Âµ¥±±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡Ù¤Ë»î¾è¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¸½Âå¤ÎGT¥ì¡¼¥¹¤Ï¶õÎÏ¤¬ÀÇ½¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Î³°´Ñ¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¥ë¤Î²¼Éô¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ä¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ò¾å¤«¤éÈ´¤¯¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¥ë¡¼¥Õ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤òÎä¤ä¤¹¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¾å¤Î¥¨¥¢¥¹¥¯¡¼¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥ï¥ó¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¡£
¤µ¤é¤Ë¼¼Æâ¤Ç¤â¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ÈÅù¤¬¥«¡¼¥Ü¥ó¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢MC¥×¡¼¥éÈæ¤Ç59kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3ÃÊ³¬¤Ç³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Î©¤Á¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤ÎÁí¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹ÎÌ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È130kg¡¢¥ê¥¢370kg¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È500kg¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎMC¥×¡¼¥é¤Î¤½¤ì¤¬145kg¡Ê35kg¡Ü110kg¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ÎÀ¨¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î20¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥«¥Ã¥×2¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥ÎV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÃæ¿È¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡Ü10ps¤òÆÀ¤Æ640ps¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¥Ù¥ó¥Á¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
0-100km/h²ÃÂ®¤Ï2.8ÉÃ¤òÃ¡¤½Ð¤¹
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤é¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³°´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤³¤½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¡¼¥Ü¥óãþÂÎ¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ä4ÅÀ¼°¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ï¡¼¥Í¥¹¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥·¥Õ¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë³ÑÅÙ¤òÉÕ¤±¤¿ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ä4ÅÀ¼°¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ï¡¼¥Í¥¹¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¥³¡¼¥¹¥¤¥ó¤·¤ÆºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤È·Ú¤¤¤³¤È¡£MC¥×¡¼¥éÈæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹59kg¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ë·Ú¤¯Â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥°¥¤¥°¥¤¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥·¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ÑÀªÊÑ²½¤âÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
Àè¤Ë»î¾è¤·¤¿MC¥×¡¼¥é¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¡¢GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ï·Ú¤¯±Ô¤¯¡¢Ï©ÌÌ¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂ®¤¤¡£
²¿¤·¤í0-100km/h²ÃÂ®¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥Ý¥ë¥·¥§911GT3RS¤Î3.2ÉÃ¤ò·Ú¤¯Î¿²ï¤¹¤ë2.8ÉÃ¤òÃ¡¤½Ð¤¹½ÓÂ¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤äÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥Õ¥í¥ó¥È¤¬·Ú¤¯¡¢Áö¤ê¤Ï¤¸¤á¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁ°ÎØ¤¬²¹¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ì¤â¡¢Èô¤ÓÀÚ¤ê¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò½êË¾¤¹¤ë¹ÅÇÉ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥³¥ë¥µ¥¨¥Ü¤Ç¤Ï±Ô¤¤ËÜÀ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹
Áö¤ê¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÁ°¸åÃ¼¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Î911GT3RS¤ËÂÐ¤·¡¢GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ï¼ÖÂÎ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¥³¥ë¥µ¥¨¥Ü¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢CORSA¤Î²¼¤Ë¿ô»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¤½¤³¤Ç¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¡¢GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥ë¥µ¥¨¥Ü¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØCORSA¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤Î²¼¤ËºÇ½é¤Ï4¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬É½¤ì¤¿¡£4ÃÊ³¬¤Ç¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÅÅÀ©LSD¡¢ABSÅù¤Î²ðÆþ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¡£
¥³¥ë¥µ4¤ä3¤ÇÁö¤ë¤ÈÄãÃæÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥Æ¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Àû²ó¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥¢¤òÅö¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥³¥ë¥µ2¤ä1¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ëÁàºî¤À¤±¤Ç¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÆ°¤¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Á°¸å¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÏÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¼Ö¹â¤ò5mmÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¡¼¤ò¥³¥ó¥Þ3¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤âGT2¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î·ìÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£
¤Á¤ç¤¦¤É100Ç¯Á°¡¢1926Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò·Ç¤²¥ì¡¼¥¹»²Àï¤·¤¿¥â¥Ç¥Ê¤ÎÏ·ÊÞ¤¬Êü¤Ã¤¿ÓåÌð¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÏÓÍø¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÎº¤Ë¤¹¤ë»ñ¼Á¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£