»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ë»°½ÅµùÏ¢¤Î¤êÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç6Æü¡¢»°½Å¸©»º¤Î¹õ¤Î¤ê¤ÎÆþ»¥²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÜ¿£¤¬Æñ¤·¤¯ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Æþ»¥²ñ¤Ë¤Ï¡¢³¤ÂÝÌä²°¤Ê¤ÉÌó90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ê¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥µ¥Ó¥Î¥ê¤è¤ê¤â´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¼å¤¯¡¢°é¤Æ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢³¤ÂÝ¤ÎÉ÷Ì£¤ä´Å¤ß¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»°½ÅµùÏ¢¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¸©¤ÇÍÜ¿£¤·¤¿¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤Î¤¦¤Á¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö°ËÀª¤¢¤µ¤¯¤µ³¤ÂÝ¡×¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢·¬Ì¾ÃÏ¶è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬ÍÜ¿£¡¦¼ý³Ï¤·¤¿³¤ÂÝ¤Î¤¦¤Á11500Ëç¤¬¡Ö°ËÀª¤¢¤µ¤¯¤µ³¤ÂÝ¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¶¥¤ê¤Ç¡Ö°ËÀª¤¢¤µ¤¯¤µ³¤ÂÝ¡×¤Ï100Ëç¤¢¤¿¤ê18000±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢¹â³Û¤Ç¤ÎÍî»¥¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÁ¾Åçµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎË±Ê½¨¼ù»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤³¤ÂÝ¤¬¤È¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤ÎÆÈÆÃ¤Î´Å¤ß¤È·¬Ì¾¡ÊÌÚÁ¾»°Àî¤Î±ÉÍÜ¡Ë¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑÈþÌ£¤·¤¤³¤ÂÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£