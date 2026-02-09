ÍÌ¾Åê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿¡Ö£µ²¯¡Á10²¯Ê¬¤¯¤é¤¤¥Ø¥Ã¥¸Çä¤ê¤·¤È¤³¤¦¤«¤Ê¡Á¤ÇÃíÊ¸Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡¡Àì¶ÈÅê»ñ²È¤Î¥Æ¥¹¥¿¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ËÜÆü9Æü¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Çú¾å¤²¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÇúÂ»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ¶âÍË6Æü¡¢ÁªµóÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡ÖÀèÊª¸«¤¿¤é¡Ü960±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç£µ²¯¡Á10²¯Ê¬¤¯¤é¤¤¥Ø¥Ã¥¸Çä¤ê¤·¤È¤³¤¦¤«¤Ê¡Á¤ÇÃíÊ¸Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Ê¤¤¤À²¿¤â¤Ê¤¯Æü·Ð¡Ü2000±ß¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¡¢¤Ç¼ê¤ò»ß¤á¤¿¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½µÌÀ¤±µÈ¤È¤Ê¤ë¤«¶§¤È¤Ê¤ë¤«¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè51²ó½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢½é¤Î5Ëü7000±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÇú¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡ÖÂçµÈ¤À¤Ã¤¿¡ÁÂèÏ»´¶Âç»ö¡×¤È°ÂÅÈ¤·¡¢¡ÖÀèÊª100±ß¡¢200±ß¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤é¤Í¤Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë300Ëü±ß¤ò¾Ú·ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤·¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè20Ç¯´Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ï¤Ê¤¤¡£½é´ü¤Ï¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°¤ä¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÄ¹´üÅê»ñ¤ò¼´¤Ë¡£2024Ç¯Îß·×Íø±×¤Ï100²¯±ßÃ£À®¡£2014Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î´óÉí¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
