ÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨³«ºÅ¡¡ÄÅ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡¡Ìó3800¿Í¤¬»²²Ã
»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ò¤«¤±È´¤±¤ëÅß¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄÅ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬8Æü³«¤«¤ì¡¢¸©Æâ³°¤«¤é»²²Ã¤·¤¿Ìó3800¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¾ë²¼Ä®¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅ»Ô¹çÊ»20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂÎÁà½÷»Ò¸µ¡¦ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¤¬¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤«¤éÀã¤¬Éñ¤¤»¶¤ë¤Ê¤«¡¢¸áÁ°9»þ¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇÄ¹¤Î10¥¥í¤ÎÉô¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï10¥¥í¤È5¥¥í¡¢2¥¥í¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÉô¤ä¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¤Ë¸©Æâ³°¤«¤éÌó3800¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥¦¥¤¥ó¥°NHW¤òÈ¯ÃåÅÀ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤ÈÀã¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤ëÃæ±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£