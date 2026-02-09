¼«Ì±Âç¾¡¤Î½°±¡Áª¡¡¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÎÍ½ÁÛ¤â³µ¤Í°ìÃ×¡¡¥Æ¥ìÅì¤ÎÅªÃæÎ¨¤ËÃíÌÜ¡Ú·ë²Ì¡õÍ½ÁÛ°ìÍ÷¡Û
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤È¤Ê¤ë8Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï³Æ¶É¡ÖÁªµóÆÃÈÖ¡×¤òÊüÁ÷¡£8»þ»þÅÀ¤Ç¤Î³Æ¶É¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹·ë²Ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤â³µ¤Í¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡ÄÂÀÅÄ¸÷¤¬³ÆÅÞ¥È¥Ã¥×¤ËÌä¤¦¡ª
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï316¤Ç¡¢³Æ¶ÉÍ½ÁÛ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¤â¶á¤¤¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î314¡£¥Æ¥ìÅì¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÃæÆ»¤â50¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï49¡¢°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â35¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï36¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Í½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£½°±¡Áª·ë²Ì
¼«Ì±ÅÞ316
ÃæÆ»49
°Ý¿·36
¹ñÌ±28
¶¦»º4
¤ì¤¤¤ï1
¸º¤æ1
»²À¯15
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤11
¤½¤ÎÂ¾4
¡üNHK
¼«Ì±274¡Á328
ÃæÆ»37¡Á91
°Ý¿·28¡Á38
¹ñÌ±18¡Á35
¶¦»º3¡Á8
¤ì¤¤¤ï0¡Á2
¸º¤æ0¡Á3
»²À¯5¡Á14
ÊÝ¼é0¡Á1
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤7¡Á13
Ìµ¡¦Â¾3¡Á8
¡üÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¼«Ì±289¡Á335
ÃæÆ»35¡Á66
°Ý¿·30¡Á40
¹ñÌ±20¡Á36
¶¦»º3¡Á6
¤ì¤¤¤ï0¡Á2
¸º¤æ1¡Á2
»²À¯9¡Á16
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤8¡Á12
Ìµ¡¦Â¾3¡Á8
¡ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¼«Ì±313
ÃæÆ»44
°Ý¿·35
¹ñÌ±30
¶¦»º5
¤ì¤¤¤ï
¸º¤æ2
»²À¯15
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤12
Ìµ¡¦Â¾6
¡üTBS
¼«Ì±321
ÃæÆ»50
°Ý¿·35
¹ñÌ±29
¶¦»º3
¤ì¤¤¤ï0
¸º¤æ2
»²À¯11
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤8
Ìµ¡¦Â¾6
¡ü¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¼«Ì±314
ÃæÆ»50
°Ý¿·35
¹ñÌ±30
¶¦»º3
¤ì¤¤¤ï0
¸º¤æ2
»²À¯14
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤9
Ìµ¡¦Â¾
¡ü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¼«Ì±292¡Á329
ÃæÆ»36¡Á66
°Ý¿·30¡Á38
¹ñÌ±22¡Á33
¶¦»º2¡Á7
¤ì¤¤¤ï0¡Á3
¸º¤æ1¡Á2
»²À¯10¡Á16
ÊÝ¼é0¡Á2
¼ÒÌ±0¡Á1
¤ß¤é¤¤8¡Á13
Ìµ¡¦Â¾3¡Á8
¡ÚÆ°²è¡Ûº£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡ÄÂÀÅÄ¸÷¤¬³ÆÅÞ¥È¥Ã¥×¤ËÌä¤¦¡ª
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï316¤Ç¡¢³Æ¶ÉÍ½ÁÛ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¤â¶á¤¤¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î314¡£¥Æ¥ìÅì¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÃæÆ»¤â50¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï49¡¢°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â35¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï36¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Í½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ316
ÃæÆ»49
°Ý¿·36
¹ñÌ±28
¶¦»º4
¤ì¤¤¤ï1
¸º¤æ1
»²À¯15
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤11
¤½¤ÎÂ¾4
¡üNHK
¼«Ì±274¡Á328
ÃæÆ»37¡Á91
°Ý¿·28¡Á38
¹ñÌ±18¡Á35
¶¦»º3¡Á8
¤ì¤¤¤ï0¡Á2
¸º¤æ0¡Á3
»²À¯5¡Á14
ÊÝ¼é0¡Á1
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤7¡Á13
Ìµ¡¦Â¾3¡Á8
¡üÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¼«Ì±289¡Á335
ÃæÆ»35¡Á66
°Ý¿·30¡Á40
¹ñÌ±20¡Á36
¶¦»º3¡Á6
¤ì¤¤¤ï0¡Á2
¸º¤æ1¡Á2
»²À¯9¡Á16
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤8¡Á12
Ìµ¡¦Â¾3¡Á8
¡ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¼«Ì±313
ÃæÆ»44
°Ý¿·35
¹ñÌ±30
¶¦»º5
¤ì¤¤¤ï
¸º¤æ2
»²À¯15
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤12
Ìµ¡¦Â¾6
¡üTBS
¼«Ì±321
ÃæÆ»50
°Ý¿·35
¹ñÌ±29
¶¦»º3
¤ì¤¤¤ï0
¸º¤æ2
»²À¯11
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤8
Ìµ¡¦Â¾6
¡ü¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¼«Ì±314
ÃæÆ»50
°Ý¿·35
¹ñÌ±30
¶¦»º3
¤ì¤¤¤ï0
¸º¤æ2
»²À¯14
ÊÝ¼é0
¼ÒÌ±0
¤ß¤é¤¤9
Ìµ¡¦Â¾
¡ü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¼«Ì±292¡Á329
ÃæÆ»36¡Á66
°Ý¿·30¡Á38
¹ñÌ±22¡Á33
¶¦»º2¡Á7
¤ì¤¤¤ï0¡Á3
¸º¤æ1¡Á2
»²À¯10¡Á16
ÊÝ¼é0¡Á2
¼ÒÌ±0¡Á1
¤ß¤é¤¤8¡Á13
Ìµ¡¦Â¾3¡Á8