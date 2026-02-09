Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤¬8Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

JAÁ´ÇÀ¤ß¤¨¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢8Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿24¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢3¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤Î8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢12Ê¬¡¦3¥Ô¥ê¥ª¥ÉÀ©¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

8Æü¤Î»ÍÆü»Ô»Ô¤Ï»þÀÞ¡¢Àã¤¬¶¯¤¯¿á¤­ÉÕ¤±¤ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Íè½µ15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Íè·î29Æü¤Ë´ôÉì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£