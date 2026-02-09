²ÆÀî¤ê¤ß¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸ø³«¡¡À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²ÆÀî¤ê¤ß¡Ê52¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È´é½Ð¤·¡É¤ÇÄ¹ÃË¡Ê15¡Ë¤È¥®¥¿¡¼¡õ»°Àþ¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×Ä¹ÃË¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¾Ð´é¤ÇÈäÏª¤·¤¿²ÆÀî¤ê¤ß
¡¡²ÆÀî¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ÐÍè¤ëÆü¤¬Íè¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¡¢²ÆÀî¤¬»°Àþ¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃúÇ«¤Ë²»¤òÁÕ¤Ç¤ëÄ¹ÃË¤Î¿¿·õ¤Ê»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡È¿Æ»Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¤¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2009Ç¯1·î¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦¶ÌÌÚÀµ¾¼»á¤È·ëº§¡£20Ç¯8·î20Æü¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
