º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç12²óÏ¢Â³¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬»°½Å3¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¦¸µ¿¦¤ÎÀÐ¸¶Àµ·É¤µ¤ó¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤Ë½ÅÊ£Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÄÀÊ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¼Ìë¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤Ç»Ù±ç¼Ô¤é¤òÁ°¤Ë¡ÖÇÔ°ø¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹â»ÔÀûÉ÷¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Í¥Ã¥È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥Þ¤äÈãÈ½¤¬±²´¬¤¡¢¤½¤ì¤Ë½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤òÆÀ¤ÆÅöÁª¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢13²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´»öÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÇÉûÁíÍý¡¦³°Ì³Âç¿Ã¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
