³°¹ñ¿Í½»Ì±4¡ó¤Î»°½Å¸©¡¡¿ÊÏ©»Ù±ç¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯³èÍÑ¸¦½¤
»°½Å¸©Æâ¤Ë½»¤à³°¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦½¤²ñ¤¬ÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¹ñºÝ¸òÎ®ºâÃÄ¡áMIEF¤¬³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ºîÀ®¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É21¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Î¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¿Í¸ý¤ÎÌó4¡ó¤òÀê¤á¡¢¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¸ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢»°½Å¸©¤¬Á´¹ñ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ä¹ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢³°¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î¿ÊÏ©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£