Å·Á³À÷ÎÁ¤¬À¸¤àÆüËÜ¤Î¿§¡Ö¿¢ÊªÀ÷¤á¡×¡¡¸»»á¤Î¿§ºÌÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É110ÅÀ¤¬Å¸¼¨
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯µþÅÔ¤ÎÀ÷¿§¹©Ë¼¡ÖÀ÷»Ê¤è¤·¤ª¤«¡×¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢Ï»ÂåÌÜ¡¦µÈ²¬¹¹¼Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®¤Î¥Ñ¥é¥ß¥¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ÷»Ê¤è¤·¤ª¤«¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯µþÅÔ¤ÎÀ÷¿§¹©Ë¼¤Ç¡¢ÁðÌÚ¤ä²Ö¤Ê¤É¤«¤éºÎ¤ì¤ëÅ·Á³¤ÎÀ÷ÎÁ¤ò»È¤¦ÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ»Ë¡¡Ö¿¢ÊªÀ÷¤á¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ëã¤ä¸¨¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ÁÇºà¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤ÎÅìÂç»û¤äµþÅÔ¤ÎÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤Ê¤É¤È¡ÖÀ÷»Ê¤è¤·¤ª¤«¡×¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢À÷¿§¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÏ»ÂåÌÜ¡¦µÈ²¬¹¹¼Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ³²ò¤¯ºîÉÊ110ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÊ¸½ñ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿°áÁõ¤òºÆ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÃåÊª¤Î¿§¤Ë¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÊ¿°Âµ®Â²¤Î¿§ºÌÀ¤³¦¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À÷»Ê¤è¤·¤ª¤«Ï»ÂåÌÜÅö¼ç¤ÎµÈ²¬¹¹¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿¢Êª¤Î°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¿§¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾ÀÜÌÜ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èÅ¸¡ÖÆüËÜ¤Î¿§À÷»Ê¤è¤·¤ª¤«µÈ²¬¹¹¼Ó¤Î»Å»ö¡×¤Ï¡¢¸ÖÌîÄ®¤Î¥Ñ¥é¥ß¥¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç3·î29Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£