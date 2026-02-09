½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Î9³äÄ¶¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤¤¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¡¡¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¶âÍø¤Î¾å¾ºÂÐºö¤Ï¡©
2025Ç¯12·î¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØLIFULL HOME'S¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄê´ü°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Î9³äÄ¶¤¬¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤¤¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬¡Ö¶âÍø¤Î¾å¾º¡×¤ËÈ÷¤¨¤ëÂÐºöÊýË¡¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢10Ç¯°ÊÆâ¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑÃæ¤Î25¡Á49ºÐ¤ÎÃË½÷765¿Í¡¢¤ª¤è¤Ó5Ç¯°ÊÆâ¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑÍ½Äê¤Î25¡Á49ºÐ¤ÎÃË½÷1097¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¡Á2026Ç¯1·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¸½ºßÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¿¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ØÆþ¼Ô¡¦¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¡Ê¹ØÆþ¼Ô64.1%¡¢¸¡Æ¤¼Ô55.5%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´´ü´Ö¸ÇÄê·¿¡×¡ÊÆ±23.4¡ó¡¢37.6¡ó¡Ë¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤«¤éÈù¸º¡¢¡Ö´ü´ÖÁªÂò·¿¡×¡ÊÆ±12.4¡ó¡¢6.8¡ó¡Ë¤ÏÈùÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×°ìÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´ü´ÖÁªÂò·¿¡×¤òÁªÂò¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ýÇÜÎ¨¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡Ö4ÇÜ°Ê¾å5ÇÜÌ¤Ëþ¡×¡Ê23.7¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡Æ¤¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö3ÇÜ°Ê¾å4ÇÜÌ¤Ëþ¡×¡Ê26.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡Æ¤¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö4ÇÜ°Ê¾å5ÇÜÌ¤Ëþ¡×¡Ê21.0%¡Ë¤¬2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö2ÇÜ°Ê¾å3ÇÜÌ¤Ëþ¡×¡Ê16.1%¡Ë¤Ï3°Ì¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª·ï²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì³Û¤ÎÁý³Û¤â»öÁ°¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½»Âð¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¤ÂÓ·î¼ý¤ËÀê¤á¤ë½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö2³ä°Ê¾å3³äÌ¤Ëþ¡×¡Ê38.4%¡Ë¤ä¡Ö1³ä°Ê¾å2³äÌ¤Ëþ¡×¡Ê32.7%¡Ë¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö1³ä°Ê¾å3³äÌ¤Ëþ¡×¤¬Á´ÂÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö3³ä°Ê¾å4³äÌ¤Ëþ¡×¡Ê15.7%¡Ë¤ÏÈùÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ç°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¡Ö¼ÚÆþ³Û¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤òÀ¤ÂÓ·î¼ý¤ËÀê¤á¤ë½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹çÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç¤¬·î¼ý¤Î¡Ö1³ä°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤ëÁØ¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬Á°²óÄ´ºº¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö3³ä°Ê¾å¡×¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸º¤é¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬33.9%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½»Âð¹ØÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸þ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê42.7%¡Ë¤ä¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡Ê¸ºÀÇÎ¨¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê41.2%¡Ë¡¢¡ÖÆ¬¶â¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´õË¾¤Ë¹ç¤¦Êª·ï¤¬½Ð¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â34.3%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å1Ç¯´Ö¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÈÉÔ°Â¤Ï¡Ä
¹ØÆþ¼Ô¡¦¹ØÆþ¸¡Æ¤¼ÔÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¸å1Ç¯´Ö¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¸«ÄÌ¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾å¾º¤¹¤ë¡Ê²¿¤«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¡Ü¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡Ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤¬53.2%¡¢¸¡Æ¤¼Ô¤Ï71.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¤¤¤ì¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬67.9%¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡Æ¤¼Ô¤Ç¤Ï94.2%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø¡ÊÁ´´ü´Ö¸ÇÄê·¿¡Ë°Ê³°¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ÷¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿·NISA¤äiDeCo¡×¡Ê38.5%¡Ë¡¢¡ÖÍÂÃù¶â¡×¡Ê28.9%¡Ë¡¢¡Ö·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¡×¡Ê14.4%¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤éÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6³ä¶¯¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¾å¾ºÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂÐºö¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê31.9%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡¿¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê46.8%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê6.0%¡Ë¤ä¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê3.2%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú´Ñ»ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂÐºö¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶âÍø¤ÎÄã¤µ¡×¡Ê20Âå32.7%¡¢30Âå46.7%¡¢40Âå56.4%¡Ë¡¢¡Ö¼ÚÆþ²ÄÇ½´ü´Ö¡×¡ÊÆ±20.5%¡¢27.2%¡¢30.5%¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥¶ø/³ä°ú¡×¡ÊÆ±10.5%¡¢20.5%¡¢21.1%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö½é´üÈñÍÑ¤ÎÄã¤µ¡×¡ÊÆ±44.1%¡¢43.7%¡¢47.6%¡Ë¤ä¡ÖÊÝ¾ãÉÕ¤¡Ë¡×¡ÊÆ±44.5%¡¢43.3%¡¢42.5%¡Ë¡¢¡Ö¥Ú¥¢Ï¢À¸ÃÄ¿®¡×¡ÊÆ±42.3%¡¢41.4%¡¢32.4%¡Ë¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£