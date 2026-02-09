Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ª¼êÅÏ¤·ÍÆ´ï¡×Å¸¼¨¡¡ÅÁÅý¹©·Ý¤Îµ»¤ò¾Ò²ð
µîÇ¯11·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡×¤Ç¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬ÃÕµû¤ò¼êÅÏ¤¹ºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ª¼êÅÏ¤·ÍÆ´ï¡×¤¬¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¤Ï¡¢¿å»º»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤ä³¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯11·î¤Ë¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»°½Å¸©¤Î»ÖËà»Ô¤ÈÅÙ²ñ·´Æî°ËÀªÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥Þ¥Ï¥¿¤ä¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤Ê¤É¤ÎÃÕµû¤òµù¶È´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¼êÅÏ¤¹ºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿Æó¼ïÎà¤ÎÍÆ´ï¤ä¡¢Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¼ïÎà¤ÎÍÆ´ï¤Ï¡¢°Ë²ì¤Î¤¯¤ß¤Ò¤â¤äÈøÏÉ¤ï¤Ã¤Ñ¤Ê¤É¡¢»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëü¸Å¾Æ¤Î¤Õ¤¿¤äÍÆ´ï¤ò±ï¼è¤ë°ËÀª·¿»æ¤Ë¤Ï¡¢³¤¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÇÈ¤ä¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤«¤¿¤É¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÀª¥¨¥Ó¤òÌÏ¤·¤¿°ËÀª¤Îº¬ÉÕ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤°Õ¾¢¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤¬ÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2·î14Æü¤È15Æü¤Ë¤ÏÄÅ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÆî¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£