Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡Ö°ÜÆ°À©¸Â¶è°è¡×²ò½ü
1·î¤ËÄÅ»ÔÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©¤Ï¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤«¤éÈ¾·Â3¥¥í·÷Æâ¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÍñ¤Î°ÜÆ°¤ò¶Ø¤¸¤ë¡Ö°ÜÆ°À©¸Â¶è°è¡×¤ò¡¢6Æü¸áÁ°0»þ¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î¤ËÄÅ»ÔÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬È¯À¸¤·¡¢¸©¤Ï¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò»¦½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¾·Â3¥¥í¤«¤é10¥¥í·÷Æâ¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÍñ¤Î·÷³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤òÀ©¸Â¡¢È¾·Â3¥¥í·÷Æâ¤Ç¤Ï°ÜÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1·î26Æü¤ËÈ¾·Â3¥¥í¤«¤é10¥¥í·÷Æâ¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤ÎÀ©¸Â¤ò²ò½ü¡¢¤½¤·¤Æ¡¢6Æü¸áÁ°0»þ¤ËÈ¾·Â3¥¥í·÷Æâ¤Î°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¤â²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢È¾·Â10¥¥í·÷Æâ¤Ç¤Î´Æ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£