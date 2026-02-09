¡È53Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡É¤Î¡ÖÉ¡¡×¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×ÅÐ¾ì¡ª 4Ç¯¤Ö¤êÂçºþ¿·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ÂÔË¾¤Î¡Ö¹âÀÇ½MT¥â¥Ç¥ë¡×¤â¤¢¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê2¿Í¾è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
Z¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËNISMO¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë6Â®MT»ÅÍÍ¤ÏSNS¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤äÁõÈ÷¤Î¿Ê²½¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¿±þ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎRZ34·¿¤Ï2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÅÁÅý¡×¤È¡ÖºÇ¿·µ»½Ñ¡×¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ405PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯475N¡¦m¤òÈ¯À¸¤¹¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ÊVR30DDTT¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¶¯²½·¿6Â®MT¤È¿·³«È¯9Â®AT¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÀÇ½¸þ¾å¤È¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Î·Ñ¾µ¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁõÈ÷¤¬ÂçÉý¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂ¤·Á¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤È¥°¥ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½éÂå¤ÎS30·¿¤Î¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿G¥Î¡¼¥º¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇG¥Î¡¼¥º¤¬¡¢1973Ç¯¤«¤é53Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤âºÙÉô¤ÎÂ¤·Á¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÀÇ½»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏAT»ÅÍÍ¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç½é¤á¤Æ6Â®MT¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁà¤ë´¿¤Ó¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MT¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¼Â¼Ö¸ø³«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖNISMO¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖNISMO¤ÇMT¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Î°õ¾Ý¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖºÙÉô¤Î»Å¾å¤²¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£