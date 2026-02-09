¡Ö·»µ®»Ðµ®¤Î¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¡×½Ð²ñ¤Ã¤Æ25Ç¯¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÇÐÍ¥¤ÈàÌ©Ãå¥µ¥·°û¤ß2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤ª¼ò¤Ç¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ(50)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬¸µTOKIO¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬¾»¹¨(49)¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÆ±ÁëÀ¸¡Á¿Í¤Ï¡¢»°ÅÙ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡Á¡×(TBS)¤Ç¤È¤â¤ËÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±ÁëÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥·°û¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ25Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÈÄÃ«¤¬¾¾²¬¤ÎÇØÃæ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¤ó¥Ô¥·¥Ã¤È¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÍ§¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤·ò¹¯Âè°ì¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡ª¾¾²¬!!¤Þ¤µ¤«¤ï¤¿¤·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª¡¡·îÆü¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡¼¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤ª¼ò¤Ç¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Í§¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¤¢¡ªÆ±ÁëÀ¸¡×¡Ö·»µ®»Ðµ®¤Î¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤ªÆó¿Í¡×¡Ö´ò¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ä¤ó¤Í¡Á¤ä¤±¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£