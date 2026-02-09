¡Ö»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×à´ñÀ×¤Î9Æ¬¿ÈáºØÆ£¶³Âå¡¢K-1¸ø¼°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹à¥ß¥Ë¾æ¥Ç¥Ó¥å¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¶³Âå¤µ¤ó¡×
¡ÖÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡à9Æ¬¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºØÆ£¶³Âå(29)¤¬¥ß¥Ë¾æ¤ÎàK-1¸ø¼°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖK-1 WORLD GP 2026¡×¤ËK-1¸ø¼°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹(¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë)¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ºØÆ£¡£
¡¡¡ÖKOÏ¢È¯¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿‼︎¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÀÄ¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖK-1¸ø¼°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¾¡Íø¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç180ÅÙ³«µÓ¤ÇµÕÎ©¤Á¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¹¤®¤ëÂ¸ºß´¶¡×¡Öº£Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¶³Âå¤µ¤ó¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¡¼¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºØÆ£¤Ï¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£