¤±¤µÁá¤¯¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢ÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð2Åï¤¬Á´¾Æ¡¢ÇúÈ¯¤Î¾×·â¤Ç¶á¤¯¤Î½»Âð¤ÎÁëÏÈ¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤é60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢60Âå¤ÎÃË½÷¡¢40Âå¤È20Âå¤Î½÷À¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¬¥¹¤ÎÇúÈ¯¤¬²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£