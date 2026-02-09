¡¡DeNA¤Î²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë9Æü¡¢¡ÖÀÄÇòÀï¡×¡Ê¹ÈÇòÀï¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£¥­¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤Î¼ÂÀï¤Ë¤Ï¡¢2·³¥­¥ã¥ó¥×¡Ê²­Æì¡¦²Å¼êÇ¼¡Ë¤Ë»²²ÃÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡¤â¤È¤â¤ÈÇòÁÈ¤Î¡Ö7ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜ¤Î²ÃÆ£¶ÁÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·ç¾ì¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦À®À¥æû¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡

¡¡°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¢¨¡û¿ô»ú¤Ï¼éÈ÷°ÌÃÖ

¡¡¡ãÀÄ¡ä

¡Ê9¡Ë²ÜÌ¾

¡Ê4¡ËÅÄÆâ

¡Ê6¡ËÀÐ¾å

¡Ê2¡Ë¾¾Èø

¡Ê7¡ËÅÏ²ñ

D±×»Ò

¡Ê3¡Ë¹â¸«Âô

¡Ê5¡ËÀ¾´¬

¡Ê8¡Ë¾®¿Ë

PÆþ¹¾

¡¡¡ãÇò¡ä

¡Ê9¡Ë³á¸¶

¡Ê5¡ËµÜ²¼

¡Ê8¡Ë¿ÀÎ¤

D¶åµ´

¡Ê2¡Ë»³ËÜ

¡Ê3¡ËµþÅÄ

¡Ê4¡ËÀ®À¥

¡Ê7¡Ë¾¡Ëô

¡Ê6¡ËÎÓ

PÃÝÅÄ