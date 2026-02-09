Â¼¾å½¡Î´¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¡¥·¥«¥´¤Î´¨¤¤´Ä¶¤ÎÃæT¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç½é¤á¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¿§¤ä·Á¤Î°Û¤Ê¤ë3ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤È¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥·¥«¥´¤Î´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¾å²¼¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÈ¾¥º¥Ü¥ó¤ÎÎý½¬Ãå¤Ç²°³°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀ¾ÅÄÎ¦ÉâÁª¼ê¤È¹çÎ®¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×½ªÎ»¸å¤ÏÊÌ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼éÈ÷Îý½¬¸å¤Ï¼¼Æâ¥±¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤È¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éÌó50Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤È¡¢¼ÂÀï¤ò°Õ¼±¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¹µ¤¨¤¿WBC¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¼¾åÁª¼ê¡£ºòµ¨¤Ï8·î¤Ë12ËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¡¢7Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ÎÌöÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£