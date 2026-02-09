¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¿·¥¥ã¥é¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Öº£¤Ë¤âÊÑ¿È¤·¤½¤¦¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè23ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡Ê¤¿¤ó¥×¥ê¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤½¤¦¡ªÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥¥ã¥éÀßÄê²è
¡¡¤¤Î¤¦8ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥Á¥å¥Á¥å¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÈÁ±©¤¯¤ì¤¢Ìò¤òÄ¹Ã«Àî°éÈþ¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¿·¿Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ²È¡¦ÍèÀ´¥¨¥ê¥¶Ìò¤òÌÀÃÒÍþ»Ò¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥Á¥å¥Á¥å¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Àõ°æ¤¿¤¤¤éÌò¤òÏ¡³ÙÂç¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¥¥ã¥¹¥ÈÌ¤È¯É½¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀÄÈ±¤ÎÊýÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤µ¤ó¤Î»þÅÀ¤Ç¤À¤¤¤Ö¤â¤¦Ç»¸ü¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éµ¤¤Î½ê°Ù¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤À¤«¤é¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤Ã¤Æ¤¨¡©¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬°ìÇ¯´Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¸¤¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ò¤â¤¦Ëº¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡ÖCVÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤Ê¤ó¤À¤«¤éÎ®ÀÐ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤À¤í(Ç¾»à)¡×¡Ö¤×¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÄ¹Ã«Àî°éÈþ¡Ä¡©¡©¡©¸«¤Ê¤¤ã¡×¡Öº£¤Ë¤âÊÑ¿È¤·¤½¤¦¤ÊÄ¹Ã«Àî°éÈþ¤Î¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
