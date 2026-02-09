¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¡¡¥Æ¥ìÄ«À¸Ãæ·Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï11.5¡ó¡¡ºäËÜ&¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ËÃíÌÜ¡¡NHKÏ¿²è¤Ç¤â14.1¡ó
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö6ÆüÌë¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÍ½Áª¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡¿¥Ú¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬11.5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï6.6¡ó¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤é¤Î°µ´¬¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï6Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤«¤é6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÍ½Áª¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤¦¤¿¤Þ¤µ¡×¤³¤ÈµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Ë¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ËºäËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤¿¤Þ¤µ¡×¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¦¤Û¤É¹¥±é¡£¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢ºäËÜ¤âº£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¡¦ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤òÀ©¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ú¥¢¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¼ó°Ì¤Ëµ±¤¡¢½éÆü¤ò2°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8Æü¤Î¸á¸å7»þ15Ê¬¤«¤éNHK¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÍ½Áª¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡¿¥Ú¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¿·è¾¡¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨14.1¡ó¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨8.8¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¹â¤¤ÃíÌÜ¤È¥á¥À¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬É½¤ì¤¿¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£