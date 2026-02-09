ÇÐÍ¥¡¦Âìß·ÎÊ¡¡·ëº§È¯É½¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂìß·ÎÊ¡Ê27¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿
¡¡Âìß·¤Ï2008Ç¯¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¹¥¿¥ß¥å¡×¤äÉñÂæ¡Ö¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Ç¤Ï¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2025 ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ ¿ÍÊªÉôÌç¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£