ÊÝ¼éÇÉ¡Ö¥¿¥¤¤Î¸Ø¤êÅÞ¡×¤¬ÁíÁªµó¤ÇÂçÉýµÄÀÊÁý¡¡¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤¬¾¡ÍøÀë¸À
¥¿¥¤¤Ç8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÁªµó¤ÇÁªµóÁ°Í¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼éÇÉ¤Î¡Ö¥¿¥¤¤Î¸Ø¤êÅÞ¡×¤¬ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÅÞ¼ó¤Î¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤¬¾¡ÍøÀë¸À¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤Ç¤Ï8Æü¡¢Äê¿ô500¤ÎµÄÀÊ¤òÁè¤¦²¼±¡¤ÎÁíÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÃÄêÅª¤Ê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢ÁªµóÁ°Í¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼éÇÉ¤Î¡Ö¥¿¥¤¤Î¸Ø¤êÅÞ¡×¤¬ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤ª¤è¤½200µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿°¦¹ñ¿´¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¼éÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À·Á¤Ç¡¢¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤Ï8ÆüÌë¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¾¡ÍøÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ç¼óÁê¤¬3¿ÍÂå¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥¿¥¤À¯¼£¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥¿¥¤¤Î¸Ø¤êÅÞ¡×¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£