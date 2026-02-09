¡Ú´ÚÎ®¡Û¡Ö´¨¤¤¤«¤é³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡×G¡ÝDRAGON¤¬²ñ¾ì³°¤ÎÆþ¤êÂÔ¤Á¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
G¡ÝDRAGON¤¬¡¢´¨¤¤Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¨¥ó¤Ï8Æü¡¢¡ÖG¡ÝDRAGON¤Ï7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡Ø´¨¤¤¤«¤é³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤Î·ÈÂÓ¤Ë¡Ö´¨¤¤¤«¤é³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î³°¤ÇÆþ¤êÂÔ¤Á¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
G¡ÝDRAGON¤Ï¡¢6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¡¢½é¤Î¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖFAM¡ÜILY¡§FAMILY¡§FAM I LOVE YOU¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Õ¥©¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ö¥Ç¡¼¥¸¡¼ÌÏÍÍ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Î¥¯¥ë¥ß²Û»Ò¤âÂ£Äè¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¹â²Á¤Ê¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¹á¿å¤ä¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡õ¥³¡¼¤Î¸ÂÄê¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
G¡ÝDRAGON¤Î½éÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢13¡Á15Æü¤Ë²£ÉÍ¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£