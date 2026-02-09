ONE OR EIGHT¡¢¶Ë´¨¤Î½ÂÃ«¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡ÖTOKYO DRIFT¡×¤Ê¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
8¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎONE OR EIGHT¤¬8Æü¡¢½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGATHER¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡ÖSHIBUYA GATHERING¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTOKYO DRIFT¡×¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î4¥«¹ñ¤ÎiTunes¤Î¡ÖHip¡ÝHop¡¿Rap¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É21¥«¹ñ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é1½µ´Ö¤ÇTikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô3000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¶Ë´¨¤Î²°³°¹¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¡£¡ÖPOWER¡×¡ÖBEST YOUR LIFE¡×¡ÖTOKYO DRIFT¡×¤Ê¤ÉÁ´7¶Ê¤òÈäÏª¡£YUGA¤Ï¡Ö¥²¥ê¥é¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àã¤äÅ·¸õ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤È´î¤Ó¡¢RYOTA¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤»¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿1DERZ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£