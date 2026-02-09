¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛPHILIPS¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È180HzÂÐ±þ34¥¤¥ó¥ÁÏÑ¶Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ
¡Ú¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖEVNIA 34M2C3500L/11¡×¡Û ²áµî²Á³Ê¡§39,800±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§34,800±ß ³ä°úÎ¨¡§13¡ó
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢PHILIPS¤Î34¥¤¥ó¥ÁÏÑ¶Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖEVNIA 34M2C3500L/11¡×¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹âÂ®VA¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£VA¥Ñ¥Í¥ë¤è¤ê¤â4ÇÜ¹âÂ®¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¯ÌÀ¤Ê²èÁü¤È¹âÂ®¤Ê¥²ー¥àÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢180Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê²èÌÌ¤¬¤Ü¤ä¤±¤º¡¢³ê¤é¤«¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤¬¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MPRT 0.5ms¤Î¹âÂ®±þÅúÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¤Ü¤ä¤±¤ä¥´ー¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤òÈ¼¤¦¥²ー¥à¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¨²áµî²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£