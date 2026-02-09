Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤ ¡È1È¯¤Ç·è¤á¤¿¡É¿·CM»£±ÆÎ¢ÏÃ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMAYBELLINE NEW YORK¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ç¯´Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·CM¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP»³ÅÄ¤Î¡ÈÁÇÈ©Èþ¡ÉºÝÎ©¤Ä
»³ÅÄ¤Ïº£¸å¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë¡¢»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·CM¤Ï2·î9Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤Îµ±¤¤Ï¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÈþ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¯¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â»³ÅÄ¤È¶¦¤ËÍ·¤Ó¿´¤È³×¿·À¤ËËþ¤Á¤¿Èþ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
ËÜCM¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ú¤µ¤ò±©¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡©¤³¤Î·Ú¤µ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£»³ÅÄ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÈ©Èþ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁÇÈ©Èþ¡¢ÇúÀ¹¤ì¡£30»þ´Ö¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÁÆ¬¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¸«»ö1È¯¤Ç·è¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ËÍ¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Å»ö¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈWORK HARD¡¤PLAY HARD¡¤MAKES CHANGE¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP»³ÅÄ¤Î¡ÈÁÇÈ©Èþ¡ÉºÝÎ©¤Ä
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤
»³ÅÄ¤Ïº£¸å¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë¡¢»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·CM¤Ï2·î9Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¿·CM¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï1È¯»£¤ê
ËÜCM¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ú¤µ¤ò±©¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡©¤³¤Î·Ú¤µ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£»³ÅÄ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÈ©Èþ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁÇÈ©Èþ¡¢ÇúÀ¹¤ì¡£30»þ´Ö¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÁÆ¬¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¸«»ö1È¯¤Ç·è¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Å»ö¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈWORK HARD¡¤PLAY HARD¡¤MAKES CHANGE¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û