HYBE¡ßGeffen Records¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢2·î24Æü¤«¤éÊüÁ÷·èÄê »Ø¸¶è½Çµ¡¦LE SSERAFIM¡õILLITÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¡ÚWORLD SCOUT¡§THE FINAL PIECE¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛABEMA¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖWORLD SCOUT¡§THE FINAL PIECE¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥«¥¦¥È ¥¶¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤ò2026Ç¯2·î24Æü¤è¤ë8»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡¢HYBE½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È°ìµó²ò¶Ø
¡ÖWORLD SCOUT¡§THE FINAL PIECE¡×¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖThe Debut: Dream Academy¡×¡Ê¥É¥ê¥¢¥«¡Ë¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë"¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¤Ï¤¸¤áHYBE MUSIC GROUP LABELS¤ÎSOURCE MUSIC½êÂ°¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤ÈKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯HYBE MUSIC GROUP LABELS¤ÎBELIFT LAB½êÂ°¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼IROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤ÈMOKA¡Ê¥â¥«¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢Ì´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖWORLD SCOUT¡§THE FINAL PIECE¡×¤Ã¤Æ¡©
¢¡»Ø¸¶è½Çµ¡¦LE SSERAFIM¡õILLITÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë
