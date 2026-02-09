¡Öbijoux ¿·⼈È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×±þÊç³«»Ï ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÆ£°æÆ»⼈⽒¼ê³Ý¤±¤¿¿·ºî±Ç²è½Ð±é¸¢¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒKeyHolder¤Î»±²¼¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¦±¿±Ä»ö¶ÈÅù¤ò⾏¤¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öbijoux¡ÊÆÉ¤ß¡È¥Ó¥¸¥å¡¼¡É¡Ë¡×¤Ï¡¢2⽉9⽇¤è¤ê¡Öbijoux ¿·⼈È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026 supported by KeyHolder Group¡¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öbijoux AUDITION 2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÈþ½÷
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÊõ⽯¡Êbijoux¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯ºÍÇ½¤ò⾒½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤òËá¤¾å¤²¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëKeyHolder¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öbijoux¡×¤¬¡¢¾Íè¤Î¥¹¥¿¡¼⼥Í¥¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ò⾏¤¦¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î⼤·¿¿·⼈È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤Þ¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Çµ⽊ºä46¡Ê¶¦Æ±»ö¶È¡Ë¤äSKE48¡¢Novelbright¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎIP¤ò⼿¤¬¤±¤ëKeyHolder¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Î±¿±Ä¤ä¹ñÆâºÇ⼤µ¬ÌÏ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯7⽉¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ä¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ò⼿¤¬¤±¤¿Æ£°æÆ»⼈⽒¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒBABEL LABEL½êÂ°¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢KeyHolder¥°¥ë¡¼¥×¤Î±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUNITED PRODUCTIONS¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBABEL LABEL¤¬Ã´ÅöÍ½Äê¡£ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼⽅Ë¡¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëKeyHolder¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥È¯·¡¤ò⽬É¸¤È¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¡Öbijoux¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë⼤·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡£2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Öbijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿½©¹¥Èþºù¤Ï¸½ºß¡¢TV¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¿·ºî±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é³ÎÌó¤Ë²Ã¤¨¡¢bijoux¤Ø¤Î½êÂ°¡¢³èÆ°»ñ⾦⽀µë¤ä°éÀ®¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤ò⽀¤¨¤ëÆÃÅµ¤ò⽤°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤âÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î⼥Í¥¤Î¡È¸¶⽯¡É¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£±þÊç»ñ³Ê
¡¦Ç¯Îð¡§Ëþ13ºÐ¡ÁËþ22ºÐ¤Î⼥À¡Ê2026Ç¯4⽉1⽇⽔ÍË»þÅÀ¡Ë
¡Ê2004Ç¯4⽉2⽇¡Á2014Ç¯4⽉1⽇⽣¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ªÎ»»þ¡¢bijoux¥ì¡¼¥Ù¥ë½êÂ°¡Ë
¡¦¸½ºß·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ªÎ»»þ¤Ëbijoux¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤Î
½êÂ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Î¤ßËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø»²²Ã²ÄÇ½
¢£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë3⼤ÆÃÅµ
1.Æ£°æÆ»⼈⽒¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¤Î½Ð±é¸¢³ÍÆÀ
2.KeyHolder¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öbijoux¡×¤ÈÀìÂ°½êÂ°·ÀÌó
3.·ÝÇ½³èÆ°¤ò⽀¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û